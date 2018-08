Verzet burgemeester tegen ’hunebedverbod’: ’Kom maar bij ons klimmen’

„Ouders die hun kind willen laten klimmen, kunnen terecht bij de drie hunebedden die in gemeente Coevorden te vinden zijn. Mits deze monumenten met respect en zorgvuldig worden behandeld”, schrijft Bouwmeester op Twitter.

Het grootste hunebed (23 meter lang) bij Borger is zondag voorzien van een eerste waarschuwingsbord. Het is een initiatief van het Hunebedcentrum en Stichting Het Drentse Landschap. „Vooral is het eigenlijk niet gepast erop te klimmen. Het is niet respectvol; in Engeland klimmen mensen toch ook niet op Stonehenge?”, stelt Paulien Zomer van landschapsbeheerder Stichting Het Drentse Landschap op het Hunebedcentrum in Borger bij Hunebed D27.

De burgemeester van Coevorden zit echter niet te wachten op klimregels. „Ze staan er ruim vijfduizend jaar en dat ging zonder beleid altijd prima! Het lijkt mij best verantwoord dat nog een eeuw of wat zo te houden", aldus Bouwmeester op Twitter.