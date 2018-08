Dodental explosie Idlib sterk gestegen

Ⓒ AFP

DAMASCUS - Het dodental van de explosie in een wapendepot van Syrische opstandelingen in de provincie Idlib is opgelopen tot 69. Onder de doden zijn zeker zeventien kinderen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Zondag stond het dodental nog op 39. Reddingswerkers vreesden al dat er nog slachtoffers onder het puin van twee ingestorte huizen van vijf verdiepingen zouden liggen.