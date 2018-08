Mikpunt 50Plus-knokpartij beoogd lijsttrekker Overijssel

Fred Kerkhof is ook nu als fractievoorzitter actief in de Provinciale Staten. Bij de vergadering enkele maanden terug lag hij in de vuurlinie toen een opstandig lid zijn weg naar buiten vocht. Het leverde enkele beschadigingen aan zijn neus en rug op. Zelf heeft hij geen klappen uitgedeeld, zo houdt hij vol.

Volgens Kerkhof kwam de vechtpartij nog wel ter sprake bij het gesprek met de selectiecommissie van de provincie, maar aangezien hij niet als aanstichter van de aanvaring wordt aangemerkt, was men er snel over uitgepraat.

’Voor alle leden van goede wil’

De vechtpartij heeft hem niet doen twijfelen over een nieuwe kandidaatstelling, zo zegt Kerkhof desgevraagd. „Integendeel. Ik doe dit werk voor alle leden die van goede wil zijn”, aldus de 50Plusser.

Volgens Kerkhof moeten de leden zijn kandidaatstelling nog wel bekrachtigen. Een woordvoerder van de partij vult bovendien aan dat eerst het hoofdbestuur de voordracht door de afdeling nog moet bevestigen. Formeel moet dat verzoek ook nog worden ingediend. De woordvoerder verwacht echter niet dat dit voor Kerkhof nog tot een andere uitkomst zal leiden.