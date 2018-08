Meisje (16) verkracht, gewurgd en in stukken gehakt

De 18-jarige Vladimir Sharov was via sociale media in contact gekomen met de 16-jarige Maria Konnova. Tijdens een van hun afspraakjes verkrachtte Vladimir het meisje, waarna zij dreigde hem aan te geven bij de politie. Zo meldt Mirror.

Om dit te voorkomen besloot hij Maria te vermoorden. Hij bond haar vast, wurgde haar, hakte haar lichaam in stukjes, verdeelde haar lichaamsdelen op in plastic zakjes en gooide deze apart van elkaar weg.

De lichaamsdelen werden pas een week later gevonden. Het lichaam van Maria was dusdanig toegetakeld dat de politie haar alleen nog door middel van DNA-onderzoek kon identificeren.

Buren zeggen dat ze een meisje hebben horen schreeuwen, maar zijn niet naar de politie gestapt.

’Ziek’

Toen de 18-jarige dader op de radar van de politie verscheen, deed hij nog een poging om onder de aanklacht uit komen door de doen alsof hij die dag ziek in bed lag. Inmiddels is hij veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat Vladimir al eerder een meisje had verkracht.