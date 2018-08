’Dit beeld raak je nooit meer kwijt’

1 / 2 1 / 2 Buurvrouw Marion: ,,Frans voelt zichzelf heel schuldig, heeft het idee dat hij tekort is geschoten dat hij Linda niet meer heeft kunnen redden.” Ⓒ Tim van Boxtel

Etten-Leur - Een nachtmerrie houdt Etten-Leur in de greep. De 32-jarige Linda kwam vannacht om bij een brand in een tot slaapkamer omgebouwd schuurtje. Buurman Frans kon haar man Hendrik en zoontje Djeno nog redden, maar voor Linda was het te laat.