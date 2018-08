Boris Johnson weigert ’boerka-vragen’ in voortuin: „Iemand een kopje thee?”

OXFORDSHIRE - Boris Johnson weigert vooralsnog iets te zeggen over zijn omstreden boerka-column in een Engelse krant. Voor een horde verzamelde journalisten voor zijn woning in Oxfordshire had de markante ex-minister van Buitenlandse Zaken zondag echter wel een verrassing in petto. De politicus van de Conservatieve Partij deelde koppen thee uit aan de pers, maar zweeg in alle toonaarden over de column.