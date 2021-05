Limburgse politie arresteert zes verdachten van ’pedojagen’

De zeven zouden betrokken zijn bij het mishandelen van iemand op 14 oktober vorig jaar in het Noord-Limburgse dorp Gennep. Het slachtoffer raakte daardoor gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie kwam de zaak op het spoor omdat getuigen van het voorval de mishandeling bij de politie meldden.

Jagers

Van de zes dinsdag aangehouden verdachten zitten er nog vijf vast. Zij worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een verdachte is in vrijheid gesteld, maar hij blijft wel verdachte. De begin mei aangehouden verdachte is een 24-jarige man uit Gennep, die zit nog steeds in voorarrest en wordt vrijdag voorgeleid aan de raadkamer.

Naar aanleiding van dit incident doet de politie opnieuw een dringende oproep te stoppen met dit soort ’pedojagen’. De politie verwijst naar een reeks van incidenten het afgelopen jaar waarbij ’pedojagers’ betrokken waren. „In veel gevallen werden vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of aan de schandpaal genageld”, aldus de politie Limburg. „Als je een serieus vermoeden van kindermisbruik hebt, geef dit dan meteen door aan de politie.”