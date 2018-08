Boze man met mes bedreigt ex-vriendin en steekt zwembadje lek

Niet het zwembadje uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jochem Wijnands

GOIRLE - Een 42-jarige man uit Goirle is maandagochtend gearresteerd nadat hij zijn 45-jarige ex-vriendin had bedreigd met een mes. Ook had hij het mes gebruikt om wat dingen te vernielen.