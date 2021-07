LIVE | ’Werkelijke aantal coronadoden in India tien keer zo hoog’

Het aantal coronadoden in India is waarschijnlijk tien keer hoger dan officieel bekend is. Amerikaanse onderzoekers denken dat tussen de 3,4 en 4,7 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19, terwijl de autoriteiten 415.000 sterfgevallen hebben geregistreerd.

Het Centrum voor Globale Ontwikkeling in Washington doet die uitspraken op basis van berekeningen, waarbij is gekeken naar de oversterfte in het land met bijna 1,4 miljard inwoners. De onderzoekers spreken van mogelijk de ergste humanitaire ramp in India sinds het land in 1947 onafhankelijk werd. Bij de onafhankelijkheid werd het voormalige Britse India bloedig verscheurd in hindoeïstisch India en islamitisch Pakistan, waarbij volgens schattingen twee miljoen doden vielen.

Volgens de officiële statistieken hebben de Verenigde Staten (609.000) en Brazilië (542.000) meer sterfgevallen geregistreerd. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat in veel landen sprake is van onderrapportage. Gezondheidsexperts zeiden eerder al dat het aantal doden en besmettingen in India in werkelijkheid veel groter is.

Dat heeft niet alleen te maken met gebrekkige registratie, maar ook met de zware besmettingsgolf van dit voorjaar. Door de vele infecties kon niet iedereen getest worden en was de gezondheidszorg zwaar overbelast. Diverse Indiase staten hebben in de afgelopen weken hun dodentallen naar boven bijgesteld, omdat duizenden sterfgevallen nog niet waren verwerkt.

12.15 - Testcoronanu betreurt datalek, maar duldt geen bedreigingen

Testcoronanu betreurt het ontstaan van een datalek, zegt het testbedrijf in een verklaring op zijn website. Het bedrijf werd zaterdag door de Autoriteit Persoonsgegevens opgedragen te stoppen met testen toen bleek dat het mogelijk was om zelf valse reis- en toegangsbewijzen aan te maken. Ook lekten de gegevens van tienduizenden mensen. Het datalek mag volgens het bedrijf echter geen reden zijn voor het uiten van persoonlijke dreigementen richting het personeel, zegt Testcoronanu.

Of het bedrijf bedreigd wordt en om wat voor dreigementen het mogelijk gaat, is niet duidelijk. Testcoronanu zegt aangifte te doen van bedreigingen, „van welke aard dan ook.”

De valse reis- en toegangsbewijzen konden gebruikt worden om een geldige QR-code uit de CoronaCheck-app van de overheid te verkrijgen. RTL Nieuws bracht de kwestie aan het licht. Het ministerie van Volksgezondheid sloot het bedrijf uit van het systeem van de overheid. Testcoronanu was aangesloten bij Testenvoorjereis.nl, waarmee reizigers een gratis coronatest kunnen aanvragen.

In de verklaring meldt Testcoronanu dat het datalek direct na de ontdekking is verholpen. Momenteel wordt er een onafhankelijk onderzoeksrapport opgesteld door „een gerenommeerde cybersecurity organisatie”, aldus het bedrijf. Volgens Testcoronanu is vooralsnog niet gebleken dat derden misbruik hebben gemaakt van de gegevens. Om ervoor te zorgen dat zulke incidenten niet vaker voorkomen zijn er „corrigerende en preventieve” maatregelen genomen, meldt Testcoronanu.

Het testbedrijf zegt in contact te staan met het ministerie van Volksgezondheid over de „operationele impact en de benodigde opvolging.”

12.00 - Ziekenhuizen gaan ’s avonds en in weekenden opereren

Ziekenhuizen gaan in de avonduren en weekenden opereren om de wachtlijsten weg te werken, meldt het AD. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd te winnen. „Zo kunnen we 1 à 2 patiënten per dag extra helpen”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

In de zorg moeten wachtlijsten worden weggewerkt door ’s avonds en in het weekend te gaan opereren. Ⓒ Frank de Roo

Veel ziekenhuizen gaan pas na de zomervakantie aan de slag om zorg in te halen. Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzen uit dat er naar schatting 320.000 minder operaties zijn geweest tussen maart 2020 en mei 2021. Maar de meeste ziekenhuizen zeggen eerst hun personeel rust te gunnen voordat ze de achterstanden gaan wegwerken, blijkt volgens de krant uit een rondgang.

Wel liggen plannen klaar om vanaf september gas te geven. Met name bij orthopedie, kno, gynaecologie, urologie en plastische chirurgie zijn wachtlijsten ontstaan. Doordat deze zorg planbaar is, verdween die als eerste uit het operatieschema.

06.30 - Aantal coronagevallen stijgt weer, maar minder explosief

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, maar de toename is niet zo explosief als vorige week. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo’n 70.000 tot 75.000 mensen positief getest.

Dat is ongeveer 40 procent meer dan de week ervoor. Toen werden bijna 52.000 nieuwe gevallen geregistreerd, en dat was zes keer zo veel als het aantal de week daarvoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weekcijfer. In de afgelopen zes dagen zijn bijna 63.000 mensen positief getest. Op drie van die zes dagen waren er meer dan 11.000 positieve tests, en op twee andere dagen meer dan 10.000. De laatste keer dat er vijf achtereenvolgende dagen met meer dan 10.000 nieuwe gevallen waren, was in december, zeven maanden geleden.

Het gemiddelde loopt wel iets langzamer op. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag dat het aantal positieve tests stabiliseert.

Nog steeds zijn verreweg de meeste mensen die positief testen tieners en twintigers, maar bij hen zijn ook de eerste voortekenen van een daling te zien.

In de wekelijkse update meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op ongeveer 300. Vorige week meldde het instituut dat 60 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 12 op de intensive care. Het aantal sterfgevallen blijft min of meer gelijk. Vorige week meldde het RIVM 13 sterfgevallen, en nu zullen dat er ook 10 tot 15 zijn.

06.15 - Festivalorganisator ID&T om tafel met kabinet

Festivalorganisator ID&T gaat dinsdag om de tafel met het kabinet. In het gesprek wordt gezocht naar een oplossing voor de op losse schroeven staande festivalzomer. ID&T spande in eerste instantie uit naam van nog veertig andere organisatoren van festivals en evenementen een kort geding aan tegen de overheid, maar besloot later dat voorlopig aan te houden.

Op 9 juli maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Eendaagse festivals mogen een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Voor festivals na 13 augustus, zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole, is het nog onduidelijk wat de maatregelen zullen zijn en of de festivals door kunnen gaan.

Zorgminister Hugo de Jonge stelde voor om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurt dus dinsdag. Volgens Janmaat is het gesprek „een eerste stap” naar een oplossing. „De afgelopen week is er best wel veel gebeurd. We hebben allemaal het Kamerdebat nauwlettend gevolgd en we voelden ons ontzettend gesteund”, zei Janmaat eerder. „Een groot gedeelte van het debat had betrekking op onze sector. Daar waren we heel blij mee.”

06.00 - Australische deelstaat South Australia in lockdown na handvol besmettingen

De Australische deelstaat South Australia gaat vanaf dinsdagavond (lokale tijd) in lockdown, heeft de premier van de deelstaat Steven Marshall aangekondigd, nadat vijf lokaal opgelopen besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld. In South Australia ligt onder meer de stad Adelaide met ruim 1,3 miljoen inwoners.

Door de beslissing geldt straks voor in totaal meer dan 14 miljoen Australiërs dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Eerder gingen de deelstaten New South Wales en Victoria al in lockdown. In die deelstaten liggen onder meer de steden Sydney en Melbourne.

De maatregelen in South Australia gelden vanaf 18.00 uur lokale tijd en zullen naar verwachting zeker een week van kracht blijven. „We haten het om deze restricties in te moeten voeren, maar we geloven dat we slechts een kans hebben - een kans om dit goed te doen”, aldus Marshall.

Slechts 11 procent van de 25 miljoen inwoners van Australië is tot nu toe ingeënt tegen Covid-19, maar tot recentelijk wist het land het virus grotendeels onder bedwang te houden. Vorige maand kreeg Australië echter te maken met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus. Sindsdien worden dagelijks meer dan honderd besmettingen geregistreerd.

Sydney bevindt zich inmiddels al meer dan drie weken in lockdown, maar er worden nog steeds nieuwe besmettingen geconstateerd. Dinsdag ging het om 78 nieuwe gevallen. Inwoners van de stad mogen alleen naar buiten om te sporten, boodschappen te doen of als ze een andere goede reden hebben.