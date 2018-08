Engelse klaagt in Benidorm over ’te veel Spanjaarden’

„Kunnen die mensen niet ergens anders op vakantie”, schrijft de Engelse Freda Jackson in een brief vol klachten. „Mijn vakantie in Poseidon Playa was geruïneerd”.

De Spanjaarden hadden haar de hele vakantie van twee weken ’op de zenuwen’ gewerkt. Bovendien waren de vakantievierders ’onbeschoft’ schrijft de klaag-oma die zegt dat ze een keer omver was gesmeten door een hotelgast.

’Eten veel te Spaans’

De entertainment was ook alleen maar op Spanjaarden gericht en het eten, was VEEL te Spaans, aldus Freda die met een 61-jarige man reisde.

Aan het eind van de trip die zo’n 1300 euro kostte, had ze alleen nog maar gehuild.

Op de lange lijst klachten staat verder dat ze niet op de hoogte was gebracht van een vluchtwijziging, en dat ze niet de beloofde kamer op de begane grond had gekregen. De slecht ter been zijnde vrouw moest nu telkens tientallen treden de trap op en af.

600 euro vergoeding

Thomas Cook bood in eerste instantie een bedrag van net geen honderd euro compensatie aan. Na de klacht werd dat bedrag opgevoerd naar een dikke zeshonderd euro. De Engelse moet daar nog op reageren.

De reisorganisatie biedt excuses aan. Er was wel aangeboden om haar de trappen op en af te helpen. Thomas Cook benadrukt dat het geld niet wordt betaald vanwege de klacht over ’te veel Spanjaarden’, schrijft de Daily Mail.