Paniek op straat na tonen balletjespistool uit Lloret de Mar

Archieffoto balletjespistool. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ger Loeffen

BREDA - Een 20-jarige man uit Breda is zondag gearresteerd nadat hij zijn balletjespistool aan zijn vrienden had getoond. Hij had het pistool naar eigen zeggen tijdens zijn vakantie in de Spaanse badplaats Lloret de Mar gekocht.