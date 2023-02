Tbs’er ontsnapt na toiletbezoek tijdens begeleid verlof

Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigd. Om wie het gaat en voor welk misdrijf hij tbs kreeg opgelegd wil de DJI niet zeggen. De tbs’er wist te ontsnappen aan zijn begeleider toen hij in het stadscentrum naar het toilet ging. Sindsdien is hij spoorloos. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zegt geen gegevens over de tbs’er bekend te hebben gemaakt. Dat kan zijn omdat er geen enkele opsporingsindicatie is of omdat het risico op incidenten als erg laag wordt ingeschat.

Sherwin Windster

Het is de tweede tbs’er die op de vlucht is en naar wie gezocht wordt. Op 21 juni ontsnapte Sherwin Benshomin Windster (27) samen met een andere tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen. Zijn kompaan zit inmiddels weer achter de hekken, maar Windster is nog steeds spoorloos. Sinds half november staat Windster op de nationale opsporingslijst. De Rotterdammer schoot in 2015 als jeugd-tbs’er tijdens verlof bij een uit de hand gelopen woningoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitaj dood. De overvallers waren met doorgeladen vuurwapens de woning binnengedrongen. Hij werd door de rechtbank in Breda in 2017 veroordeeld tot negen jaar cel.

Op 3 januari was er ook al een incident met een tbs’er uit de Van Mesdag. Ook toen werd FastNL ingeschakeld om een patiënt uit de kliniek op te sporen, die de benen had genomen. Dezelfde dag was hij weer terug. De Van Mesdag zit net als de meeste andere tbs-klinieken in Nederland propvol met patiënten. Directeuren en advocaten trekken hierover al geruime tijd aan de bel bij het ministerie en de Kamer. De instroom is veel groter dan de uitstroom. In 2016 legden rechters nog 105 keer tbs met dwangverpleging op. In 2020 waren er 167 opleggingen. In 2021 waren dat er zelfs al 201. Zelden was er zo’n grote groei.

Voortvluchtigen

Het Fugitive Active Search Team Nederland of Team FastNL is onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie. In 2021 werden 300 veroordeelde voortvluchtigen opgespoord en ingerekend door het team. De unit wordt ook altijd ingeschakeld bij het opsporen van voortvluchtige tbs’ers en gedetineerden.

Tips of reageren? Mail naar m.van.wely@telegraaf.nl