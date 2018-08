Waterpeil Rijn bijna laagste ooit

Vanuit Zwitserland en Duitsland is de afgelopen dagen een minimale hoeveelheid water afgevoerd. Hoewel het daar en ook in Nederland wel af en toe regent, is dat onvoldoende om de grote rivieren in Nederland flink bij te vullen. Als het zo droog blijft en opnieuw warm wordt, is er volgens Rijkswaterstaat een kleine kans dat het water bij Lobith volgende week een historisch lage waterstand heeft.

De lage waterstand in Rijn, Waal, IJssel en Maas heeft grote gevolgen. De verzilting van water en bodem in West-Nederland neemt toe. De scheepvaart ondervindt veel hinder van schutbeperkingen en gesloten sluizen, terwijl er ook veel minder lading kan worden vervoerd. Verschillende jachthavens zijn gesloten wegens de lage waterstand, woonboten liggen op het droge en voet- en fietsveren kunnen niet varen.