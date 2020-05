Gelders stadje zoekt massaal naar vermiste Hannie (84)

Ook twee helikopters doen mee aan de zoekactie van de politie, het Rode Kruis en de brandweer. Een legertje burgers en ongeruste familieleden hebben zich ook aangesloten, melden lokale media. De politie wil verder niets over de vermissing kwijt, behalve dat er ernstige zorgen om haar gezondheid zijn.

De vrouw is 1.60 meter lang en draagt een blauwe broek met een blauw/grijze jas en zwarte schoenen. Mogelijk had ze een wandelstok bij zich. Ze werd voor het laatst gezien in de buurt van de Slichtenhorsterweg en Blokhuizersteeg.