Woningen ontruimd in Uden vanwege plofkraak

Plofkraak Hippolytushoef Ⓒ Nieuwsfoto

UDEN - In Uden is in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank aan de Promenade. Rond 04.00 uur werd de afstortkluis opgeblazen, meldt de politie. Acht bovenliggende woningen in het pand zijn uit voorzorg ontruimd.