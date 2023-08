VS noemen dood jonge Palestijn door kolonisten ’terreur’

Woordvoerder Matthew Miller van het ministerie maakte maandag duidelijk dat de woordkeuze geen toeval was. „De gedachte is dat het een terreuraanval was, en we zijn er bezorgd over, en daarom hebben we het zo genoemd”, zei hij tegen verslaggevers. En: „We zeggen ook dat verantwoording en gerechtigheid streng moeten worden nagestreefd in geval van gewelddadig extremisme, wie de daders ook zijn.”

Vrijdag doodden Israëliërs een 19-jarige Palestijn tijdens confrontaties in de buurt van de Palestijnse stad Ramallah. Twee vermoedelijke daders werden volgens de politie gearresteerd. Volgens Israëlische media is een van hen een oud-werknemer van een extreemrechtse Israëlische parlementariër. Miller noemde de twee arrestaties een „gepaste actie” van de Israëlische autoriteiten.