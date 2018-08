Man eet bebloed stuk rauw vlees voor ingang Vegan Foodfestival

De man werd bijgestaan door een assistent en een cameraman.

De organisatie van het festival was niet gecharmeerd van de actie. Een woordvoerder laat aan AT5 weten dat het natuurlijk niet verboden is om rauw vlees te eten, maar dat het wel heftig was omdat er ook een bloed- en vetplas op de grond ontstond.

Politie

De anti-veganist heeft bijna een uur voor de ingang van het terrein gestaan. Eerst stond de man niemand in de weg, maar op het moment dat hij het stuk vlees naar medewerkers van het festival toegooide, heeft de organisatie de politie ingeschakeld.