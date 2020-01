Marcouch bezoekt grootouders getroffen Arnhemse gezin

De Arnhemse burgemeester Achmed Marcouch. Ⓒ RIAS IMMINK / archief

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem bezoekt donderdagmiddag de (groot-)ouders van het gezin dat woensdag opgesloten raakte in een lift, toen er brand uitbrak in een flat aan het Gelderseplein. De vader (39) en zijn zoontje van 4 jaar overleefden het drama niet. De moeder (36) en een 8-jarige dochter liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.