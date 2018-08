Zussen vinden oude liefdesbrieven ouders vol met sekspraat

„Nadat onze moeder overleed vonden ze een stapel liefdesbrieven, geschreven door mijn vader toen hij in de jaren zestig in Londen werkte”, deelde de Schotse vrouw Morven op Twitter. „Mijn zussen en ik hielden al huilend elkaars handen vast en openden een van de brieven.”

De vrouwen hadden de brieven liever niet gevonden. In de liefdesbrief stond de seks centraal. „Het ging alleen maar over hoe hard hij het miste om haar te nemen. Blijkbaar een echte player, we hebben de rest niet gelezen.”

De tweet van de vrouw maakte veel los. Het bericht werd meer dan 137.000 keer leuk gevonden en er werd ook veel op gereageerd. Een twitteraar vroeg of de vrouw niet blij was dat de relatie van haar ouders erg passioneel was. „We wisten dat ze verliefd waren, maar het is anders om te lezen welke seksuele handelingen je moeder bij je vader heeft uitgevoerd”, aldus Morven.

Foto borsten

Ook andere twitteraars deelden dergelijke ervaringen. „Mijn oma gaf mijn opa in haar dagboek een 10 voor zijn ’prestaties’”, schrijft gebruiker Olwen. „Ik las ooit de brieven van mijn opa en oma die elkaar moesten missen na de oorlog. Het verbaast me serieus dat ze maar zeven kinderen hebben gekregen”, aldus een ander. Een andere twitteraar, Marie, schrijft dat haar vriend een foto van de borsten van zijn oma had gevonden. „Met de tekst ’mis je ze?’ achterop.”