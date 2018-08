Geen paniek bij hoveniers om ’plantgarantie’

„Het onderwerp leeft zeker onder onze leden”, stelt Richard Maaskant namens Branchevereniging VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners). „Het was nu eenmaal een extreme periode met onvoorziene omstandigheden. Voor een deel was er al rekening mee gehouden door de aanplant uit te stellen tot het najaar, om inboeten – zoals we dat noemen – zoveel mogelijk te voorkomen.”

Maar er was ook al aanplant in het voorjaar geregeld. Bomen en planten hebben het dan ook zwaar te verduren gehad tijdens de droogte. Maar waar de verantwoordelijkheid ligt, verschilt per situatie, benadrukt Maaskant.

„Het was vooral van belang dat er voldoende water werd gegeven, maar daarbij maakt het wel verschil of het onderhoud ook in beheer is bij de leden die de aanplant hebben gedaan. Er wordt per situatie bekeken wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor een deel is er ook gewoon sprake van overmacht.” De VHG-leveringsvoorwaarden die door de leden worden gehanteerd geven dan duidelijkheid.