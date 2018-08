Kastelen hebben grote schade door droogte

Een aantal erfgoederen zegt nu al vele tienduizenden euro’s schade te hebben. Andere landgoederen kunnen hun schade pas definitief berekenen als duidelijk is hoeveel eeuwenoude bomen en planten in historische parken en tuinen definitief afsterven. Gebouwen met een drooggevallen slotgracht worden scherp in de gaten gehouden, zegt directeur René Dessing van sKBL.

„De fundering is meestal nooit eerder boven water gekomen en vertoont nu scheuren. Ook verzakkingen zijn mogelijk.”

Beeldbepalende buxus-en rododendronhagen en bomenlanen zijn verdord. Ook botanische plantencollecties hebben veel geleden. Het zal volgens sKBL jaren duren voor de schade is hersteld.