Turkse bekeerling schopt het tot hulpbisschop

De laatste jaren is gebleken dat het gevaarlijk kan zijn voor christenen om in Turkije te werken. Er zijn meerdere moorden gepleegd op geestelijken die in het land actief waren. Zo werd de Italiaanse priester Andrea Santoro in februari 2006 in de Noord-Turkse stad Trabzon aan de Zwarte Zee met messteken vermoord. De 16-jarige Turkse dader riep na afloop dat Allah groot is. De Italiaanse bisschop Luigi Padovese werd in juni 2010 door zijn Turkse chauffeur vermoord, die daarna zelfs zijn hoofd afhakte en daarbij eveneens riep dat Allah groot is. Beide daders werden door de Turkse politie gearresteerd.

In april 2007 werden drie werknemers – een Duitser en twee Turkse bekeerlingen – van een kleine protestante uitgeverij in Turkije in de stad Malatya door vijf Turkse jongeren uitvoerig gemarteld en vervolgens vermoord. De daders hadden zich aanvankelijk voorgedaan als geïnteresseerden in het christelijk geloof.

Aardbeving

Antuan Ilgit woonde de laatste jaren al in het zuidelijke Iskenderun, waar zich het hoofdkantoor bevindt van het bisdom van Anatolië. De plek werd begin dit jaar zwaar getroffen door een aardbeving. Binnen de kleine Turkse Bisschoppenconferentie was Ilgit actief betrokken bij het jongerenwerk. Hij was ook met een groep Turkse studenten aanwezig tijdens de recente Wereldjongerendagen in Lissabon waar anderhalf miljoen jongeren voor paus Franciscus waren gekomen. Tijdens een ontmoeting tussen de Turkse president Recep Erdogan en de paus vervulde Ilgit de functie van tolk.

De Turkse geestelijke werd in 1972 uit Turkse islamitische ouders in Duitsland geboren. Omdat het gezin vrij snel terugging naar Turkije, goeide Ilgit op in Mersin. Daarna studeerde hij economie in Ankara. Hij bekeerde zich daar in 1997 tot het christendom. De Turk heeft hierover gezegd dat de islam een belangrijk deel van zijn leven is geweest en het christendom de volgende stap en het hoogtepunt, wat hij als een geschenk van God beschouwt.

Jezuïetenorde

In 2005 trad Ilgit als eerste Turk toe tot de Jezuïetenorde, in de Noord-Italiaanse havenstad Genua. Hij studeerde daarna theologie in Rome en werd daar in 2010 in de belangrijkste kerk van de jezuïeten, de Chiesa del Gesù, tot bisschop gewijd. Een week later diende hij de eerste mis in een kerk in Ankara. Ilgit heeft zowel de Turkse als de Italiaanse nationaliteit. De geestelijke heeft ook in de Verenigde Staten gestudeerd, onder meer aan de Jezuïtische Boston College, waar hij een dissertatie schreef over de dialoog tussen christenen en moslims.