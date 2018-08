Trump kraakt ex-medewerkster Witte Huis af

Omarosa Manigault Newman werkte in het Witte Huis, maar is volgens Trump opzijgezet, nadat stafchef John Kelly had geklaagd dat ze alleen maar voor problemen zorgde en ’een loser’ was. Ze was volgens Trump onvriendelijk in de omgang en miste afspraken voor haar werk.

De Afro-Amerikaanse, 44-jarige Omarosa was een persoonlijkheid uit reality tv-series, onder meer de NBC-show The Apprentice (De Leerling) die toen door Trump werd gemaakt en gepresenteerd. Ze raakte in juli 2016 betrokken bij de verkiezingscampagne van Trump. Ze kreeg begin 2017 een baan in het Witte Huis. Ze werd daar in december aan de kant geschoven.

Destijds werd gemeld dat ze 12 december 2017 tegen haar zin door veiligheidspersoneel uit het complex van het Witte Huis werd verwijderd. Zelf betoogde ze niet te zijn ontslagen, maar zelf te zijn opgestapt.

Racist

Dinsdag verschijnt haar boek ’Losgeslagen’ waarin ze Trump een racist noemt. Het boek staat volgens het Witte Huis vol met leugens en valse beschuldigingen. Omarosa heeft via NBC maandag opnames verspreid die volgens haar de telefonische reactie van Trump op haar ontslag zijn. Trump zegt daarin niets van haar ontslag te hebben geweten. Eerder verspreidde ze opnames van een gesprek met Kelly over haar ontslag.

In de door Omarosa verspreide telefonische reactie van Trump lijkt de president niet goed op de hoogte van wat er zich in ’zijn’ Witte Huis afspeelt: „Omarosa, wat is er aan de hand? Ik zag net op het nieuws dat je van plan bent op te stappen (..).” Omarosa antwoordt: „Generaal Kelly zei tegen me dat jullie me weg willen hebben.” Trump reageert verbaasd: „Nee ik..., niemand heeft me hier iets over gezegd.”