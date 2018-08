Implantaat hip, maar levensgevaarlijk

1 / 2 1 / 2

Een simpele tatoeage of glimmende piercing volstaat al lang niet meer. Wie echt wil opvallen laat een ster-figuur onder zijn borst plaatsen, twee hoorntjes op zijn voorhoofd aanbrengen of een onderhuidse chip aanbrengen om de deur mee te openen: implantaten winnen aan populariteit. Maar deze zogeheten bodymodificaties hebben ook een keerzijde. In Australië overleed een vrouw nadat een siliconen sneeuwvlok in haar hand geïnfecteerd raakte. Plastisch chirurgen als de Amsterdamse arts Ali Pirayesh gruwelen ervan: „Doe het vooral niet.”