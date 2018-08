Inzamelingsactie voor hondje en spullen Shannon

Shannon woonde en werkte al jaren op Malta, waar zij vermoedelijk door haar jaloerse ex-vriend Jelle R. werd doodgestoken. Haar lichaam werd tussen twee auto’s gevonden, vlakbij de woning van haar ex. Hij zit sindsdien vast op verdenking van moord.

„Shannon is niet langer bij ons, we missen haar en houden van haar. We kunnen iets voor haar doen: haar geliefde hondje Saidi naar Nederland halen, net als haar spullen. Hier hebben we geld voor nodig”, valt te lezen op de pagina op doneeractie.nl. Het hondje zal door haar familie verzorgd gaan worden.

