Scooterrijder klem onder lijnbus Hoofddorp door aanrijding

Een traumahelikopter landde nabij het Ridderburgpark, net als een politiehelikopter, die toevallig in de buurt vloog toen het ongeluk gebeurde. Het lukte de hulpdiensten na enige tijd het slachtoffer uit zijn benarde situatie te bevrijden. De persoon is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ernstig de scooterrijder er aan toe is, is onduidelijk. Een omstander meldt aan De Telegraaf dat de bestuurder zeker 20 meter over het wegdek is meegesleurd, voordat de bus tot stilstand kwam.

Op beelden is te zien dat brandweermannen onder de bus lagen om met het slachtoffer te praten en zo mogelijk te helpen. Bij de wielen van de bus zijn stukken hout gelegd, mogelijk gebruikt om een hefboom te maken, zodat de scooterrijder bevrijd kon worden.

Of er passagiers in de bus zaten en hoe het met de buschauffeur gaat, is onbekend. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.