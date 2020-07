Bulgarije terug naar ’code oranje’

De afgelopen weken is het aantal besmettingen in Bulgarije toegenomen, meldt het ministerie op de website nederlandwereldwijd.nl. Meer uitleg wordt op dit moment niet gegeven.

Code oranje houdt in dat plezierreizen niet zijn toegestaan. „Reis alleen naar Bulgarije als dat noodzakelijk is.” Eenmaal thuis moeten Nederlanders twee weken in quarantaine. Wie in Bulgarije is en klachten heeft, moet zich bij de lokale gezondheidsautoriteiten melden voor een test.

In het zuidoosten van Europa staan veel non-EUlanden nog op code oranje, maar ook naar bijvoorbeeld Roemenië mogen Nederlanders nog niet op vakantie. Griekenland is nu ’ingekapseld’ met oranje landen.