President Trump boos op ’gekke’ Omarosa

Ze werd in december al uit het Witte Huis gezet, maar Omarosa houdt nog altijd de gemoederen bezig. De oud-realityster volgt een scenario dat zo door haar voormalige baas Trump geschreven had kunnen zijn. Ze lekt fragmenten van de geheime opnames nu, in aanloop naar de lancering van haar boek.

Al zijn die opnames niet bijster opzienbarend. We horen een strenge John Kelly Omarosa ontslaan en een telefoonfragment waarin Trump zegt niets van dat ontslag te hebben geweten. Maar ze missen hun effect niet. President Trump schreef alleen gisterochtend al vier tweets over haar. Precies de publiciteit die Omarosa zocht voor haar boek ’Unhinged’ (Losgeslagen, red.), dat vandaag uitkomt. In het boek schrijft ze dat president Trump ’geestelijk aftakelt’, dat Trump meerdere malen racistische termen gebruikte en dat het Witte Huis een zooitje was. Leugens, klinkt het in de West Wing en dat zou zomaar kunnen, want een onberispelijke reputatie heeft Omarosa bepaald niet.

Haar achternaam is Manigault-Newman, maar Amerika kent haar als simpelweg Omarosa. Ze werd bekend als deelnemer aan Trumps show The Apprentice. Hoewel ze weinig politieke ervaring heeft, nam Trump haar aan als topadviseur. Waar Omarosa is, is ook drama, en dat was in het Witte Huis niet anders. Collega’s klaagden dat ze bij elke vergadering aan tafel zat, maar geen enkele bijdrage leverde. Haar collega’s waren verbijsterd toen ze onaangekondigd in trouwjurk in het Witte Huis verscheen, om daar met haar bruiloftsgasten op de foto te gaan in de Rozentuin. Totdat stafchef Kelly genoeg had van de onrust om haar heen en haar ontsloeg.

Hij wist toen nog niet dat Omarosa dat exit-gesprek in het geheim opnam. Een zware overtreding van de regels, want de Situation Room is de plek waar de president vergadert bij internationale crises. Dat juist een vertrouweling van de president juist daar geheime opnames maakte, zorgt voor verbijstering.