Hoosbui boven A50: automobilisten durven niet verder te rijden

Op sociale media is te zien hoe de vluchtstrook vol met automobilisten staat, die hun alarmlicht aan hebben staan.

Ze wachten tot de ergste regen voorbij is, zodat ze weer goed zicht hebben op de weg en hun reis veilig kunnen voortzetten.

Ook in andere delen van het land hebben regenbuien voor overlast gezorgd.

„De zwaarste buien bevinden zich in Oost-Brabant en de regio Nijmegen-Arnhem”, meldde Weerplaza rond 20.00 uur. In Apeldoorn kwam de tunnel onder het treinstation onder water te staan. Ook straten stroomden over en werden hier en daar onbegaanbaar.

Ook kwam een supermarkt Dirk van den Broek aan de Linie in Apeldoorn blank te staan door een gebroken leiding. Bekijk de beelden daarvan hier.

Na de ergste regen verscheen er wel een dubbele regenboog aan de hemel in Apeldoorn.

Dinsdag wordt het minder nat, voorspelt Weerplaza.