Extremisten stoken het vuurtje flink op Provocaties op Tempelberg: hoe het offeren van een geit oorlog kan ontketenen

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Israëlische veiligheidsdiensten bij het Tempelplein in de Oude Stad van Jeruzalem. Ⓒ ANP / AFP

TEL AVIV - Israël gaat onder hoogspanning de Pesach-vakantie in. Een politie-inval in een van de heiligste plekken van de islam zorgde woensdag voor een geweldsescalatie die twee jaar geleden, onder soortgelijke omstandigheden, een bloedige oorlog inluidde. Vanmorgen was het weer raak op de Tempelberg.