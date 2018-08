AOW in eigen beheer

Initiatiefnemers Charles Verhoef van zzp-organisatie Zelfstandigen Bouw, hoogleraar internationaal pensioenrecht Hans van Meerten en pensioenconsultant John Westerbrink stellen dat het inkopen van extra AOW grote voordelen heeft ten opzichte van het opbouwen van een aanvullend pensioen bij een pensioenfonds.

„Er bestaat zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering, er zijn geen beleggingsrisico’s en de uitvoeringskosten zijn laag. Geef iedere Nederlander daarom de mogelijkheid te kiezen voor een hogere AOW-uitkering”, zegt Verhoef.

De deskundigen stellen dat steeds meer werkenden geen vertrouwen hebben in pensioenfondsen. „Mensen hebben de afgelopen jaren veel meer premie moeten betalen, terwijl de pensioenen nauwelijks zijn geïndexeerd. Het is dus niet duidelijk hoe hoog je pensioen later is. Er is geen enkele garantie.”

