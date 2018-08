Overleg Turkije en VS over predikant

De Amerikaanse pastoor Andrew Craig Brunson (midden) toen hij door de Turkse politie werd afgevoerd. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton heeft maandag met de Turkse ambassadeur in de VS gesproken over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Het Witte Huis zei dat dit overleg plaats had op verzoek van de Turkse ambassadeur Serdar Kilic.