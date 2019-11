Trump moet 2 miljoen dokken

De rechter achtte bewezen dat Trump de donaties niet gebruikte om liefdadige doelen te ondersteunen, maar om zijn campagne te financieren, zakelijke schulden af te betalen en een portret van zichzelf aan te schaffen.

Beperkingen

Ook werden de president beperkingen opgelegd voor het geval hij ooit weer een liefdadigheidsfonds opstart en moeten zijn kinderen Eric, Donald Jr. en Ivanka, die bestuurders van het fonds waren, verplicht op cursus om te voorkomen dat ze nog een keer de fout in gaan.

Dat heeft een rechter in de staat New York beslist in een zaak die in 2016 aangespannen was door de openbare aanklagers van de staat, omdat Trump en zijn familie het liefdadigheidsfonds misbruikten om zijn bedrijven en verkiezingscampagne te financieren.

Vonnis

Het vonnis kwam vergezeld met een zeldzaam fenomeen, een openbare en gedetailleerde schuldbekentenis van de president. Minder zeldzaam was dat Trump direct na de openbaarmaking van het vonnis zijn eerdere bekentenis feitelijk weer introk. Het vonnis was ingestoken door „politieke activisten in New York” en zijn fonds heeft „100 procent van zijn geld aan goede doelen gegeven, ” tweette de president, terwijl hij zich beklaagde over „vier jaar van politieke intimidatie’.

Letitia James, de openbare aanklager van de staat New York, roemde de uitspraak als een „grote overwinning”. Trump had zijn fonds gebruikt „als een politiek spaarvarken’, verklaarde ze, eraan toevoegend „dat niemand boven de wet staat, geen zakenman, geen verkiezingskandidaat, en zelfs geen president".

De Donald J. Trump Foundation, die inmiddels is opgeheven, was een relatief klein fonds dat ook nauwelijks donaties van Trump zelf ontvangen had. Tussen 2009 en 2015 doneerde hij zelfs geen cent. Zijn foundation dreef vooral op een eenmalige gift van 5 miljoen dollar van pro-wrestling tycoons Vince en Linda McMahon.