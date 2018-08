Spaans voetbal gratis via Facebook in India

India is een belangrijk voor LaLiga. „Een van onze doelstellingen van de afgelopen twee jaar was ons voetbal aan een zo breed mogelijk publiek aan te bieden, dus samenwerking met gratis platforms zoals Facebook, dat 270 miljoen gebruikers heeft in India, is essentieel voor ons”, zegt Alfredo Bermejo van LaLiga.

De prijs voor de uitzendrechten is niet bekendgemaakt. Sony betaalde 32 miljoen dollar voor de rechten tussen 2014 en 2018.

Het is niet ongewoon dat sociale media uitzendrechten verwerven. Eerder was Facebook in de markt voor de uitzendrechten van de Indiaas cricketcompetitie. Bedrijven als Twitter en Amazon hebben in het verleden geboden op de uitzendrechten van Amerikaanse sporttoernooien.