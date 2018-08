Man boort vliegtuig in eigen huis na ruzie met zijn vrouw

Enkele uren voor zijn wanhoopsdaad werd de piloot gearresteerd nadat hij zijn vrouw had aangevallen, nadat zij probeerden hun problemen uit te praten.

Wonderbaarlijk genoeg overleefden zowel de vrouw als haar zoon de aanval, hoewel het huis na de crash zwaar beschadigd was. Wat er nog van de woning over was, raakte ernstig beschadigd door de brand die ontstond.

Beelden van na de crash zijn te zien bij Amerikaanse media.

Of de getroebleerde man de vader was van het zoontje van zijn echtgenote, is onduidelijk.

Volgens de Amerikaanse politie was Youd een ervaren piloot en is het zeer onwaarschijnlijk dat hij per ongeluk neerstortte. Toen hij maandag met het vliegtuigje van zijn werkgever opsteeg, vloog hij dan ook recht op zijn eigen huis af.