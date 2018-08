Vermist jongetje New Mexico dood door ritueel

De verdachten Jany Leveille, Lucas Morton, Siraj Wahhaj en Subbannah Wahhaj worden voorgeleid in Taos. Ⓒ Hollandse Hoogte

TAOS - Het stoffelijk overschot van een driejarige jongetje uit Atlanta dat al maanden wordt vermist, is gevonden in het ondergronds wooncomplex in New Mexico. Hij is om het leven gekomen tijdens een ritueel om „demonische geesten uit te drijven”, zo vertelden andere kinderen.