Tientallen autobranden in Zweedse steden

Volgens de Zweedse media zijn alleen al in Göteborg 88 voertuigen vernield of zwaar beschadigd, terwijl zich ’s nachts in Trollhättan verder naar het noorden soortgelijke incidenten hebben voorgedaan. In die plaats gingen zes auto’s in vlammen op. De politie werd door veertig relschoppers met stenen bekogeld.

Een woordvoerder van de politie bagatelliseert de zaak in de Zweedse media door te zeggen dat het ’vaker voorkomt in de week voordat de kinderen weer naar school gaan dat auto’s in brand worden gestoken’.

Ooggetuigen meldden dat de daders jongeren in zwarte capuchontruien waren.

