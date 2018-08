Meerdere explosieven gevonden in Amsterdam

Volg onze verslaggeefster ter plaatse onderaan dit verhaal!

Afgelopen nacht trof de politie een granaat aan die was bevestigd aan een huis in de Jan Evertsenstraat. Dezelfde nacht is rond drie uur ook het schoonmaakbedrijf HBS aan Johan Huizingalaan beschoten. In het rolluik zitten naar het lijkt kogelgaten.

Onbekenden hebben met een automatisch wapen geschoten op schoonmaakbedrijf HBS in Amterdam. Ⓒ Lorenzo Derksen

Aan de achterkant het pand is later een explosief gevonden. Zondag 12 augustus werd een interieurzaak in dezelfde straat beschoten. Onduidelijk is of er een verband is.

De explosievenopruimingsdienst is op beide locaties ter plaatse om de projectielen onschadelijk te maken. Omwonenden is gevraagd binnen te blijven.

Handgranaat

Begin februari werd er eveneens een handgranaat aan een deur bevestigd, toen bij een waterpijpwinkel in de Jan Evertsenstraat. Dit explosief hing provisorisch met tie-wraps uren aan de deur, voordat het winkelend publiek door de politie uit de straat werd verwijderd. Deze winkel werd naar aanleiding van dit gevaar door de burgemeester gesloten.

De uitgaansgelegenheden In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, Club Abe in de Amstelstraat en cocktailbar Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat werden eerder geconfronteerd met een explosief voor of aan de deur. Alle drie moesten op last van de burgemeester hun deuren (tijdelijk) sluiten.

De Jan Evertsenstraat is nu afgesloten en tram 13 wordt omgeleid.

App ons op onze whatsapp tiplijn. Of zet het nummer in je telefoon: +31 6 13650952 .

LATER MEER

Februari dit jaar werd al eerder een handgranaat gevonden, bevestigd aan een waterpijpwinkel aan de Jan Evertsenstraat. De winkel is daarna gesloten. Ⓒ Archief, ANP

Volg onze verslaggeefster Mascha de Jong die ter plaatse is.