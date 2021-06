Vliegverbod Zuid-Amerika, India en Zuid-Afrika ingeruild voor quarantaineplicht

Reizigers moeten verplicht in quarantaine als de vertreklocatie op de lijst van ’zeerhoogrisicogebieden’ staat. Op dit moment staan er 25 landen op de lijst. Wie naar Nederland komt moet een negatieve PCR-uitslag en een quarantaineverklaring bij zich hebben. Zonder de verklaring loopt iemand het risico op een boete van 95 euro.

Bij aankomst in Nederland moeten de reizigers volgens de nieuwe coronawet tien dagen in afzondering. Wie na vijf dagen negatief test mag weer naar buiten. De overheid kondigt controles aan. Wie niet bereikbaar is op het doorgegeven telefoonnummer of niet open doet op het opgegeven quarantaineadres kan een boete krijgen van 339 euro.

Voor landen waar een ’zorgwekkende virusvariant’ is, op de lijst staat onder andere Suriname, geldt nog een dubbele testverplichting. Naast de PCR-test moeten reizigers een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud (voor instappen) laten zien. Voor niet EU-inwoners geldt nog altijd een inreisverbod. Er zijn wel tal van uitzonderingen op de regel.