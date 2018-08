Uitspraak tegen ouders sterk verwaarloosde Jaden

Onze verslaggever Saskia Belleman volgt de zaak. Volg hieronder haar tweets (vanaf 12.45 uur).

Vorig jaar juli werden ze aangehouden op een camping in Miste. Het jongetje was ondervoed en werd vastgebonden en opgesloten in een kist.

Vorige zomer trof een Nederlands gezin midden in de nacht een jongetje aan in hun voortent op camping Twee Bruggen in Miste, vlakbij Winterswijk. De jongen was op zoek naar eten en drinken en zag er sterk vermagerd uit. Het bleek Jaden.