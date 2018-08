Automobilist ramt hekken parlementsgebouw Londen

De politie meldt niet hoeveel mensen gewond zijn geraakt. De verwondingen van de slachtoffers zijn niet levensbedreigend.

Tientallen agenten omsingelden de auto met getrokken wapens en arresteerden de man. Op beelden op social media is te zien dat een man met handboeien wordt afgevoerd. Het is nog niet duidelijk of het een aanslag betreft of een ’ongeluk op een gevoelige plaats’. Een ooggetuige zegt tegen de BBC dat het leek of de auto opzettelijk op een groep fietsers inreed.

„Ik liep aan de andere kant van de weg”, zegt een andere getuige. „Opeens hoorde ik veel lawaai en gegil. Ik draaide me om en zag een zilverkleurige auto over de stoep rijden.”

Het gebied is afgezet, de parlementsgebouwen zijn ontruimd. Het metrostation Westminster is afgesloten. Reizigers kunnen het station niet in of uit. Overstappen op een andere lijn kan wel.

Door een aanslag bij het Britse parlement vielen vorig jaar vijf doden. Terrorist Khalid Masood reed destijds met een wagen in op voetgangers op de Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten.