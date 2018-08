Wereldreizigster Danni verdrinkt na sprong van brug

De Nieuw-Zeelandse Danni Hogan sprong met vier andere vrouwen van een twintig meter hoge brug in Canada, maar kwam als enige niet meer levend boven.

De vrouw was met haar vriend Louis Aiello net twee weken bezig aan een jaar durende trip rond de wereld. Een van de hoogtepunten was een sprong van de Bruhn-brug in Sicamous Canada.

Haar vriend is een geldinzamelingsactie begonnen om de repatriëringskosten te kunnen betalen. Er is al bijna 15.000 euro ingezameld. „Danni was de liefde van mijn leven en dat zal ze altijd blijven”, schrijft hij. „Mijn eigen lieve engelmeisje.”