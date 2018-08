Zoektocht naar explosieven op strand Den Helder

„We hebben het gebied eerst gedetecteerd. De locaties scannen we en we gaan nu met een detector graven en dan identificeren we of het om een explosief gaat of een hoefijzer of wat dan ook”, aldus explosievenexpert Ad van Riel tegen NH Nieuws. „We verwachten van alles te vinden. Sowieso schroot en ander afval, maar zeker ook explosieven.” Sommige explosieven zouden op 30 centimeter diepte liggen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn strandvondsten van Ed Mallekoote. Sinds begin dit jaar heeft hij bijna tweehonderd explosieven opgegraven, variërend van kogels en granaten tot een landmijn.

Als er explosieven worden gevonden, worden die onschadelijk gemaakt door een speciale eenheid van het Ministerie van Defensie.