Caroline van der Plas aast op monsterzege, maar is BBB een blijvertje of eendagsvlieg?

Door Pepijn van den Brink en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Den Haag/Deventer - Per toeterende trekker maakt oud-journalist en communicatievrouw Caroline van der Plas twee jaar geleden haar entree op het Binnenhof. Sindsdien is ze niet meer weg te slaan uit talkshows, radioprogramma’s, kranten én de Tweede Kamer. Als eenpitter steelt Van der Plas de show. Nu lijkt haar BBB met zevenmijlslaarzen de provinciehuizen en senaat binnen te denderen. Maakt haar BBB daar de belofte waar, of blijkt het de zoveelste eendagsvlieg?