Konijnen slopen dakpark

Konijnen houden huis op het Dakpark, zo laat medewerkster Ankie Bosch zien. Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - De speeltuin op het prestigieuze Dakpark in Delfshaven in Rotterdam dreigt een maand na de heropening weer de deuren te sluiten. De konijnenoverlast wordt niet aangepakt waardoor de speeltuin onveilig is.