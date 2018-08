SDF onderhandelt met regime Assad

Ⓒ AFP

DAMASCUS - De politieke tak van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heeft vorige week opnieuw overleg gevoerd met het Syrische regime. De vicevoorzitter van die zogeheten Syrische Democratische Raad (SDC) zei dat in de hoofdstad Damascus onder meer is gesproken over decentralisatie en de grondwet.