Zomer 2018 wordt de warmste ooit!

Nu nog voert de zomer van 2003 de lijst aan met een gemiddelde temperatuur van 18,7 graden. Met nog ruim twee weken te gaan, koerst de huidige zomer af op een gemiddelde temperatuur van iets boven 19 graden.

Zelfs als de gemiddelde temperatuur in het restant van augustus bijna anderhalve graad onder normaal terecht zou komen, zou de zomer van dit jaar nog steeds de allerwarmste ooit zijn.

Omdat het zomerse weer eigenlijk al in mei begon doet de zomer van 2018 nu in allerlei recordlijstjes mee. Zo staat het volgens MeteoGroup bijna wel vast dat het record van grootste aantal zomerse dagen (25 graden of meer) in één jaar woensdag of donderdag verbroken zal worden.

Nu nog deelt 2018 die eerste plaats met het jaar 2006, toen er in De Bilt in totaal 51 zomerse dagen waren. Op basis van de verwachting zal donderdag nummer 52 worden aangetekend en is het record een feit.