Parlement herdenkt oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië

Bij de plechtigheid waren verschillende Kamerleden en vertegenwoordigers van Indische organisaties aanwezig. Voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Erry Stoové hield een korte toespraak over onder andere het verzet in Nederlands-Indië. Hij benadrukte dat er weinig bekendheid is over de heldendaden en dat het anders was dan in Nederland. Vooral omdat de Japanners het verzet snel oprolden. Stoové: „Voor onze geschiedenis geen ‘bankier van het verzet’ of ‘soldaat van oranje’.”

Tweede Kamervoorzitter Arib ging in haar rede in op de moeite die het kost voor veel mensen om te vertellen over wat ze hebben meegemaakt tijdens de oorlog. Ze benoemde enkele verzetshelden en hun verhalen. De Kamervoorzitter sprak de hoop uit dat er meer verhalen naar boven komen: „Laten we de verhalen opsporen en blijven herdenken.”

Na de kransenlegging volgde een minuut stilte. Morgen is de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag in aanwezigheid van onder andere premier Rutte. Japan capituleerde op 15 augustus 1945, dit betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor de toenmalige Nederlandse kolonie betekende dat het einde van de Japanse bezetting.