Kitten op nippertje gered van papierpers

Het beestje had een bebloede neus, maar kon - wonderwel - tamelijk heelhuids gered worden. Ⓒ Huisdierenmeldpunt Utrecht

UTRECHT - Een piepjonge kitten is gisteren op de valreep gered door een vuilnisman. Het beestje werd gedumpt in een doos en dreigde in de papierpers terecht te komen. „Gelukkig kon de machine nog worden stopgezet.”