Zonovergoten dagen voorlopig voorbij: regen en sneeuw op komst

Dat meldt Weeronline. Vrijdag begon de dag mistig en was code geel van kracht in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland. Het blijft de rest van de dag droog en het wordt 7 tot 9 graden.

De zon gaat zaterdag grotendeels schuil achter de wolken en daarbij kan het af en toe licht (mot)regenen. Volgens Weeronline wordt het in de middag op meer plaatsen droog maar de zon zal alleen heel lokaal eventjes doorbreken. De temperatuur ligt rond de 7 graden, in de avond daalt het naar ongeveer 3 graden.

Zondag

Vanaf zondag slaat het weer flink om. Verspreid over het land gaat het regenen en we zien de zon amper. Het wordt iets kouder met in de middag zo’n 6 graden. Tijdens buien daalt de temperatuur een paar graden en behalve regen valt uit sommige buien ook hagel of wat natte sneeuw. Tel daarbij een matige noordwestenwind op en dan is het best guur weer met een gevoelstemperatuur dicht bij het vriespunt.

Ook na het weekend blijven er winterse buien vallen. „Mogelijk dat het dan zelfs op bepaalde plekken in ons land even wit kan kleuren”, aldus Weeronline.